Champions League, il Salisburgo viaggia dagli 11 metri. 5 rigori assegnati in 150 minuti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Davvero curioso ciò che sta succedendo in questo cammino di Champions League al Salisburgo. Gli austriaci infatti si sono visti assegnati ben 5 calci di rigore nel giro di una partita e mezza. Se infatti lo scorso 14 settembre, contro il Siviglia, al Salisburgo erano stati assegnati tre rigori, di cui due sbagliati, la gara di oggi contro il Lille non è da meno. Anche oggi infatti l’arbitro ha indicato il dischetto a favore degli austriaci per ben due volte in meno di 60 minuti. Questa volta però, sono entrambi stati realizzati da Adeyemi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Davvero curioso ciò che sta succedendo in questo cammino dial. Gli austriaci infatti si sono vistiben 5 calci di rigore nel giro di una partita e mezza. Se infatti lo scorso 14 settembre, contro il Siviglia, alerano statitre, di cui due sbagliati, la gara di oggi contro il Lille non è da meno. Anche oggi infatti l’arbitro ha indicato il dischetto a favore degli austriaci per ben due volte in meno di 60. Questa volta però, sono entrambi stati realizzati da Adeyemi. SportFace.

