Champions League, come vedere Juventus-Chelsea del 29 settembre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Stasera, mercoledì 29 settembre all’Allianz Stadium di Torino si giocherà Juventus-Chelsea, partita valida per la seconda giornata del Girone H di Champions League. La squadra bianconera, sulla cui panchina è ritornato quest’estate Massimiliano Allegri, farà di tutto per dare una gioia ai suoi tifosi, anche se l’avversario in questione si chiama Chelsea, il club detentore del trofeo e vincitore della Supercoppa Europea dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Villarreal. Quello contro i Blues sarà un match chiave anche per la leadership del girone: la Vecchia Signora, infatti, insieme alla squadra inglese è la favorita d’obbligo per il passaggio del turno, e conquistare tre punti nel primo dei due scontri diretti sarebbe di vitale importanza. Di seguito tutto quello da sapere su ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 settembre 2021) Stasera, mercoledì 29all’Allianz Stadium di Torino si giocherà, partita valida per la seconda giornata del Girone H di. La squadra bianconera, sulla cui panchina è ritornato quest’estate Massimiliano Allegri, farà di tutto per dare una gioia ai suoi tifosi, anche se l’avversario in questione si chiama, il club detentore del trofeo e vincitore della Supercoppa Europea dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Villarreal. Quello contro i Blues sarà un match chiave anche per la leadership del girone: la Vecchia Signora, infatti, insieme alla squadra inglese è la favorita d’obbligo per il passaggio del turno, e conquistare tre punti nel primo dei due scontri diretti sarebbe di vitale importanza. Di seguito tutto quello da sapere su ...

Advertising

acmilan : A collection of the best #UCL moments experienced at home, to get in the mood for tomorrow night ?? Per celebrare i… - Inter : ?? | PARTENZA Prossima tappa Kiev ?????? ?? - acmilan : Our #UCL home debut is around the corner ?? Tune in to the App for the Boss and @Brahim's pre-match presser ?? Il n… - FlowerM91459788 : BUONGIORNO , popolo BIANCONERO ! MATCH DAY ! I BIANCONERI , reduci da due successi consecutivi in CAMPIONATO ,… - SkySport : Milan-Atletico, l'errore e il rigore che hanno beffato il Milan nel finale. L'ANALISI #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Juve, Chiellini ad Allegri: 'Non faccio e non farò mai l'allenatore' ... Giorgio Chiellini e il siparietto col tecnico Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Chelsea campione d'Europa in Champions League : 'Non faccio e non farò mai l'...

Champions League, Atalanta - Young Boys: le probabili formazioni Dopo i deludenti risultati di Inter e Milan, oggi tocca ad Atalanta e Juventus cercare di risollevare la bandiera italiana in Champions League. Dopo il pareggio di Vila - Real, i bergamaschi ricevono lo Young Boys, che all'esordio ha battuto il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Senza Palomino e Hateboer, Gasperini ...

Clamoroso a Madrid: lo Sheriff batte il Real! Il Liverpool travolge il Porto, vola l'Ajax La Gazzetta dello Sport Milan, sconfitta e rimpianti: Suarez frena il Diavolo al 97' Si è infranta al 97’ la speranza del Milan di acciuffare un pareggio che avrebbe meritato ampiamente. Si è infanta sul braccio di Kalulu e sulla decisione ardita dell’arbitro che alla mezzora aveva es ...

Champions, oggi in campo Juventus e Atalanta: il programma completo Continua la fase a gironi della Champions League. Dopo le gare di ieri del Milan e l’Inter oggi tocca ad Atalanta e Juventus, entrambe giocheranno in casa rispettivamente ...

... Giorgio Chiellini e il siparietto col tecnico Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Chelsea campione d'Europa in: 'Non faccio e non farò mai l'...Dopo i deludenti risultati di Inter e Milan, oggi tocca ad Atalanta e Juventus cercare di risollevare la bandiera italiana in. Dopo il pareggio di Vila - Real, i bergamaschi ricevono lo Young Boys, che all'esordio ha battuto il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Senza Palomino e Hateboer, Gasperini ...Si è infranta al 97’ la speranza del Milan di acciuffare un pareggio che avrebbe meritato ampiamente. Si è infanta sul braccio di Kalulu e sulla decisione ardita dell’arbitro che alla mezzora aveva es ...Continua la fase a gironi della Champions League. Dopo le gare di ieri del Milan e l’Inter oggi tocca ad Atalanta e Juventus, entrambe giocheranno in casa rispettivamente ...