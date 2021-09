Champions | Juve-Chelsea 1-0 | Chiesa stende i campioni d’Europa

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Lantus batte ilper 1-0 nel match valido per la seconda giornata del Gruppo H diLeague e con 6 punti guida il girone. I bianconeri conquistano il successo contro igrazie a, a segno al 46?. La formazione di Allegri compie un passo enorme verso gli ottavi di finale. Ilrimane a quota 3 con lo Zenit Sanit Pietroburgo, vittorioso per 4-0 sul Malmoe. La, priva degli infortunati Morata e Dybala, soffre in avvio: l’atteggiamento prudente dei bianconeri lascia il pallino del gioco agli inglesi. Ilsi fa vivo al 3? con Kovacic, che non crea problemi a Szczesny dalla distanza. Al 7? ci prova Lukaku, il portiere bianconero rimedia in due tempi. I padroni di casa escono dal ...

juventusfc : KICK-OFF! DAI RAGAZZI, REGALIAMOCI UNA GRANDE NOTTE! ???? #FINOALLAFINE Live Match di #JuveChelsea ??… - Gazzetta_it : Chiesa: 'Felice per gli Europei, ora voglio vincere tutto con la Juve' #UCL #Champions #JuveChelsea - Gazzetta_it : Cuadrado-Allegri-Juve: le radici affondano proprio nel Chelsea #UCL #Champions #JuveChelsea - susy_juve : Si è preso la Juve Chicco #chiesa #JUVCHE #JuveChelsea #juvetuschelsea #Champions - WalterWhiteNH : Risultati imprevedibili in Champions, il Real perde contro lo sheriff, il Chelsea contro la Juve. -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Juve

... Dybala e Morata tornano dopo la sosta SPORT La Juventus torna a sorridere SPORTLeague, ... 64' - Occasione per la, che con Bernardeschi va vicina al raddoppio. L'ex Fiorentina spreca ...Applausi per Jorginho da parte dei tifosi della Juventus, nel corso del match diLeague contro il ChelseaPer avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Al 62 è finito Juventus - Chelsea di Jorginho. Il ...Il gol di Chiesa, arrivato dopo 10 secondi, è la marcatura più veloce della Juventus dall’inizio del secondo tempo in Champions League. Per il Chelsea è una doccia gelata, i tenori londinesi cercano ...Allegri deve fare i conti con le assenze pesanti di Dybala, Morata, Ramsey e Arthur: la Juve si presenta così con De Ligt preferito a Chiellini in difesa e con Rabiot che vince il ballottaggio su ...