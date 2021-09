Champions | Chiesa stende il Chelsea | Allegri ritrova la Juve

(Di giovedì 30 settembre 2021)mette la firma sull'impresa, labatte i campioni d’Europa in carica del: allo Stadium finisce 1-0, i bianconeri si portano al primo posto del girone in solitaria.può sorridere...

OptaPaolo : 4 - Federico Chiesa è diventato il primo giocatore italiano a trovare il gol per quattro presenze da titolare conse… - OptaPaolo : 10 - Quello di Federico Chiesa, arrivato dopo 10 secondi, è il gol più veloce della Juventus dall’inizio del second… - SkySport : JUVENTUS-CHELSEA 1-0 Risultato finale ? ? #Chiesa (46') ? CHAMPIONS LEAGUE – 2^ giornata ?? - V59577970 : RT @Corriere: Juventus-Chelsea 1-0: decide Chiesa, seconda vittoria nel girone - sololagiuli : RT @OptaPaolo: 4 - Federico Chiesa è diventato il primo giocatore italiano a trovare il gol per quattro presenze da titolare consecutive di… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Chiesa

La Juventus tremebonda in campionato, distante 10 punti dalla vetta, batte il Chelsea campione d'Europa e vola in cima al girone di, a punteggio pieno e senza gol al passivo, solida e ......una grande vittoria contro il Chelsea nel match della seconda giornata della fase a gironi diLeague. I tifosi bianconeri si sono scatenati sui social durante la sfida: protagonisti...I risultati dei match della seconda giornata della fase a gironi di Champions League, giocati mercoledì 29 settembre ...LA SPINTA DEL PUBBLICO - 'Stasera mi porto a casa la grande emozione di aver visto il pubblico in casa in Champions League. IL PERCORSO - 'Come ha detto mister Allegri in conferenza, c'è ancora tanto ...