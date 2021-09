Champions, Atalanta-Young Boys 1-0 (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’Atalanta batte 1-0 gli svizzeri dello Young Boys grazie a un gol di Pessina al 68? nella seconda giornata di Champions League. Dopo un infortunio a Gosens nei primi minuti la Dea mette all’angolo per tutta la gara la formazione ospite riuscendo a scardinare il fortino elvetico nella ripresa. I bergamaschi salgono a 4 punti nel Gruppo F. LA PARTITA – Atalanta subito aggressiva, al 5? Malinovskyi innesca Zapata, il tiro del colombiano viene neutralizzato da Von Ballmoos. Problemi per Goesens, al suo posto Maehle. Al 17? l’Atalanta passa in vantaggio, su punizione Malinovsky Toloi fa sponda e Lauper fa autogol ma l’arbitro tedesco Felix Brych dopo aver consultato il Var annulla per fuorigioco. Al 28? la replica degli svizzeri, Pereira serve Meschack Elia che da buona posizione calcia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’batte 1-0 gli svizzeri dellograzie a un gol di Pessina al 68? nella seconda giornata diLeague. Dopo un infortunio a Gosens nei primi minuti la Dea mette all’angolo per tutta la gara la formazione ospite riuscendo a scardinare il fortino elvetico nella ripresa. I bergamaschi salgono a 4 punti nel Gruppo F. LA PARTITA –subito aggressiva, al 5? Malinovskyi innesca Zapata, il tiro del colombiano viene neutralizzato da Von Ballmoos. Problemi per Goesens, al suo posto Maehle. Al 17? l’passa in vantaggio, su punizione Malinovsky Toloi fa sponda e Lauper fa autogol ma l’arbitro tedesco Felix Brych dopo aver consultato il Var annulla per fuorigioco. Al 28? la replica degli svizzeri, Pereira serve Meschack Elia che da buona posizione calcia ...

