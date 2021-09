C'è una bomba nel greto del Fella, scatta l'allarme a Bagni di Lusnizza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Visited 4 times, 4 visits today) Ultime notizie: Attività economiche in crisi per il Covid, a Tolmezzo arrivano i contributi Il fascino e magia del ritorno dall'alpeggio, domenica la Transumanza in ... Leggi su friulioggi (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Visited 4 times, 4 visits today) Ultime notizie: Attività economiche in crisi per il Covid, a Tolmezzo arrivano i contributi Il fascino e magia del ritorno dall'alpeggio, domenica la Transumanza in ...

Advertising

silvia_sb_ : Capisco che oggi la notizia sulla Lega sia un’altra, ma l’intervista del min Giorgetti @LaStampa è una bomba: i sin… - rubio_chef : Cara @lauraboldrini, se l’invasore ti tirasse una bomba dentro casa lo denunceresti, oppure rimarresti zitta come f… - ZZiliani : Inaudita prova di coraggio della #Gazzetta che in un sussulto di audacia quasi temeraria, anzi eroica, non esita a… - Atypicamente : Mi passerà mai la sensazione che stia per esplodermi una bomba in mano? - ticinonews : “Una bomba ad orologeria sul Sempione” -