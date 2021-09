Castellammare di Stabia, truffa del “finto corriere” ad anziana: arrestato un 21enne (Di mercoledì 29 settembre 2021) Castellammare di Stabia: i Carabinieri hanno arrestato un 21enne che aveva cercato di estorcere 400 euro ad una 82enne attraverso la truffa del “finto corriere”. Ha chiamato al telefono fisso una signora del ‘39 ed ha inscenato la classica truffa del “corriere” ma non aveva fatto bene i conti. A finire in manette per truffa Leggi su 2anews (Di mercoledì 29 settembre 2021)di: i Carabinieri hannounche aveva cercato di estorcere 400 euro ad una 82enne attraverso ladel “”. Ha chiamato al telefono fisso una signora del ‘39 ed ha inscenato la classicadel “” ma non aveva fatto bene i conti. A finire in manette per

Advertising

Agenzia_Ansa : FOTO | L'Amerigo Vespucci è tornata a Castellammare di Stabia, suo luogo di nascita per festeggiare i 90 anni. Il v… - puntomagazine : A finire in manette per truffa in danno di anziani un 21enne di Capri già noto alle forze dell’ordine #news… - Cielo_Gore : RT @GFI65: Quando ti chiami pamdamorro sei interista e ti preoccupi di un ragazzetto da Castellammare di Stabia che mette insieme parole a… - T7TorreSette : #CastellammarediStabia - Truffa del finto corriere, arrestato 21enne di Capri - ApportunityIt : Castellammare - Riprese del film Rosanero, premi d'oro per l'ordine pubblico - Stabia Channel -