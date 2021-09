Caso Morisi | si attendono le analisi del flacone sequestrato

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Rimane indagato per presunta cessione di sostanze stupefacenti Luca, ex capo della comunicazione social della Lega. La procura di Verona è ancora in attesa dei risultati dellesul ...

'Salvini ha una doppia morale' attacca il vicesegretario dem Peppe Provenzano. Il leader leghista: 'ha sbagliato,sono arrabbiato con lui ma è un'amico e gli tendo la mano per aiutarlo a ...Rimane indagato per presunta cessione di sostanze stupefacenti Luca, ex capo della comunicazione social della Lega. La procura di Verona è ancora in attesa dei risultati delle analisi sul contenuto di quel flacone sequestrato dai carabinieri a due giovani ...Uno dei due ventenni romeni coinvolti nella vicenda di Luca Morisi, l'ex guru social di Matteo Salvini, rompe il silenzio. In un'intervista a Repubblica, il giovane racconta ...Rimane indagato per presunta cessione di sostanze stupefacenti Luca Morisi, ex capo della comunicazione social della Lega. La procura di Verona è ancora in attesa dei risultati delle analisi sul conte ...