Caso Morisi | Salvini | «Attacco a Lega indegno di Paese civile»

Advertising

VittorioSgarbi : Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver c… - SirDistruggere : Salvini 'il caso Morisi è una schifezza mediatica'. Salvini,quello che andava a citofonare a presunti spacciatori,… - carlogubi : Sul caso #Morisi c'è dell'accanimento ad personam, altrimenti non si spiega tutto questo clamore attorno a un event… - Spooky_The_Tuff : RT @jacopo_iacoboni: Caso Morisi, ora i leghisti temono lo spettro di una società di costruzioni che faceva scambi culturali con la Russia… - Straccia2 : Caso Morisi, cosa sappiamo del festino e della droga nascosta dentro la casa -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Morisi

Ma chi è stato? Il pm delrisponde a Salvini La procuratrice di Verona che gestisce l'indagine su Luca, in un'intervista al Corriere della Sera, risponde alle dichiarazioni di ...Il legale, Fabio Pinelli, afferma che si tratterebbe di un fatto banale, cioè solo dei quasi due grammi di cocaina trovati nell'abitazione di: questa quantità non comporterebbe conseguenze ...Caso Morisi. Dopo aver parlato di un «attacco alla Lega» a pochi giorni dal votto amministrativo, Matteo Salvini torna alla carica. E parlando a a radio Anch'io ...Giorgetti e Salvini. E’ già congresso della Lega. Non c’è la data ma l’apertura delle ostilità (interne). I giochi li ha aperti Giancarlo Giorgetti, con una intervista su ...