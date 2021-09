Caso Morisi: indagato anche uno dei due romeni per la cessione di stupefacenti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luca Morisi non è l’unico indagato nell’inchiesta sulla cessione di stupefacenti che ha scosso la Lega. Oltre all’ex responsabile della comunicazione social di Matteo Salvini, la procura di Verona sta indagando uno dei due cittadini romeni che trascorsero la sera del 14 agosto nell’c di Belfiore. Lo riporta il Corriere della Sera, citando l’avvocata d’ufficio dell’indagato, che ancora non ha avuto contatti con il suo assistito. Secondo il quotidiano milanese, i due, fermati dai carabinieri dopo aver lasciato l’appartamento di Morisi, avrebbero dichiarato a verbale di aver ricevuto gratuitamente da Morisi la droga nota come Ghb dopo aver trascorso la serata con un uomo di circa 50 anni e lo stesso Morisi, uno dei principali ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lucanon è l’uniconell’inchiesta sulladiche ha scosso la Lega. Oltre all’ex responsabile della comunicazione social di Matteo Salvini, la procura di Verona sta indagando uno dei due cittadiniche trascorsero la sera del 14 agosto nell’c di Belfiore. Lo riporta il Corriere della Sera, citando l’avvocata d’ufficio dell’, che ancora non ha avuto contatti con il suo assistito. Secondo il quotidiano milanese, i due, fermati dai carabinieri dopo aver lasciato l’appartamento di, avrebbero dichiarato a verbale di aver ricevuto gratuitamente dala droga nota come Ghb dopo aver trascorso la serata con un uomo di circa 50 anni e lo stesso, uno dei principali ...

