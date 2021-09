Caso Morisi: ecco la doppia morale della sinistra (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set – Lunedì 27 settembre, a sei giorni dalle elezioni amministrative, scoppia il Caso Luca Morisi. Nella casa dell’ex social media manager di Matteo Salvini, dimessosi dalla carica settimana scorsa, sono stati rinvenuti meno di due grammi di cocaina. L’iscrizione di Morisi nel registro degli indagati “per sospetta detenzione e cessione di sostanza stupefacente” avviene quando due romeni, che erano stati nella casa del social media manager, vengono fermati dai carabinieri. Questi ultimi trovano all’interno dell’auto una fiala di liquido, forse di Ghb, e i due romeni riferiscono che sia stato proprio Morisi a fornirgliela. Da quel momento, scatta la gogna mediatica e giustizialista della sinistra contro Morisi che, fino a prova contraria, rimarrà innocente fino ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set – Lunedì 27 settembre, a sei giorni dalle elezioni amministrative, scoppia ilLuca. Nella casa dell’ex social media manager di Matteo Salvini, dimessosi dalla carica settimana scorsa, sono stati rinvenuti meno di due grammi di cocaina. L’iscrizione dinel registro degli indagati “per sospetta detenzione e cessione di sostanza stupefacente” avviene quando due romeni, che erano stati nella casa del social media manager, vengono fermati dai carabinieri. Questi ultimi trovano all’interno dell’auto una fiala di liquido, forse di Ghb, e i due romeni riferiscono che sia stato proprioa fornirgliela. Da quel momento, scatta la gogna mediatica e giustizialistacontroche, fino a prova contraria, rimarrà innocente fino ...

VittorioSgarbi : Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver c… - SirDistruggere : Salvini 'il caso Morisi è una schifezza mediatica'. Salvini,quello che andava a citofonare a presunti spacciatori,… - carlogubi : Sul caso #Morisi c'è dell'accanimento ad personam, altrimenti non si spiega tutto questo clamore attorno a un event… - MariMario1 : RT @fratotolo2: La sinistra si erge moralizzatrice dopo il caso #Morisi: perché il #Pd non sfoglia il suo “album di famiglia” alla sezione… - manuel_y_jesus_ : RT @fratotolo2: La sinistra si erge moralizzatrice dopo il caso #Morisi: perché il #Pd non sfoglia il suo “album di famiglia” alla sezione… -