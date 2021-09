Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Casellati, competitività sia mantra della ricostruzione: (ANSA) - ROMA, 29 SET - 'La competitività… - iconanews : Casellati, competitività sia mantra della ricostruzione -

Ultime Notizie dalla rete : Casellati competitività

Agenzia ANSA

"Ladeve essere il mantra di qusta fase di ricostruzione dopo la crisi del covid". Così il Presidente del Senato, Elisabetta, aprendo lavori della Presentazione della Relazione ......settore per far sì di riportare il processo italiano a un modello di efficienza e di, ... Maria Elisabetta Alberti. Con l'istituzione del Tribunale per la Famiglia e per i diritti ...