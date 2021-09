Carobbio | l’ex tecnico comunale Dario Ondei vuole diventare sindaco

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 settembre 2021)degli Angeli.del ComuneGiuseppe, 59 anni, sfiderà il cugino Giuseppe, attuale Primo cittadino, alle elezioni comunali in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Sposato, papa di due figlie di 16 e 21 anni,è un geometra diplomato all’Istituto Quarenghi di Bergamo e giàin posizione apicale per 33 anni, dall’ottobre 1986 fino al marzo 2020. Partiamo da lei, candidatosostenuto dalla lista Insieme per cambiare, chi è? Prima dell’impiego pubblico, dall’età di 14 anni, ho svolto l’attività di falegname e di magazziniere in ditte della zona. Servizio di leva svolto nel corpo Alpini in Merano e San Candido. ...