Caro biglietti: da Tickeone il paragone tra il Napoli e le altre big italiane (Di mercoledì 29 settembre 2021) A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile dell’area sport di TicketOne. Si è soffermato sulla questione degli stadi, parlando in particolare del Maradona, della tifoseria del Napoli. Di seguito le sue parole: "Problemi stadio? Difficile, sono domande che bisognerebbe fare alla società. Chiaramente tutte le modalità di accesso ora creano comunque degli ostacoli. Tante volte vedere la partita in tv è la cosa migliore, quest'ammissione va fatta. A Napoli e in altri stadi ci sono file notevoli. Tra l'altro c'è una difficoltà di reperimento degli steward, non sono mai in numero sufficiente per gestire la situazione locale. Situazione abbastanza complicata, generalmente i tifosi del Napoli superano la cosa con l'affetto per la squadra". "Io ho ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 settembre 2021) A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile dell’area sport di TicketOne. Si è soffermato sulla questione degli stadi, parlando in particolare del Maradona, della tifoseria del. Di seguito le sue parole: "Problemi stadio? Difficile, sono domande che bisognerebbe fare alla società. Chiaramente tutte le modalità di accesso ora creano comunque degli ostacoli. Tante volte vedere la partita in tv è la cosa migliore, quest'ammissione va fatta. Ae in altri stadi ci sono file notevoli. Tra l'altro c'è una difficoltà di reperimento degli steward, non sono mai in numero sufficiente per gestire la situazione locale. Situazione abbastanza complicata, generalmente i tifosi delsuperano la cosa con l'affetto per la squadra". "Io ho ...

