Caro benzina alle stelle: prezzo mai così alto dal 2014 ad oggi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ormai da mesi i prezzi dei carburanti tendono sempre di più a salire e questo non accadeva dal mese di ottobre 2014. Una situazione abbastanza allarmante sia per intere famiglie sia per quanto riguarda il settore dei trasporti: l’Unione Nazionale dei Consumatori ha lanciato l’allarme su questo aumento. Stando ai dati settimanali rilevati dal ministero della Transizione Ecologica, i prezzi di benzina e gasolio hanno raggiunto ormai il massimo rispetto a sette anni fa. Il prezzo medio della benzina, in modalità self, ha raggiunto l’1,670 euro al litro, mentre il diesel è salito a 1,516 euro al litro. Il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, ha denunciato tale situazione invitando il Governo ad intervenire, non solo su luce e gas, ma anche sul Caro benzina, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ormai da mesi i prezzi dei carburanti tendono sempre di più a salire e questo non accadeva dal mese di ottobre. Una situazione abbastanza allarmante sia per intere famiglie sia per quanto riguarda il settore dei trasporti: l’Unione Nazionale dei Consumatori ha lanciato l’allarme su questo aumento. Stando ai dati settimanali rilevati dal ministero della Transizione Ecologica, i prezzi die gasolio hanno raggiunto ormai il massimo rispetto a sette anni fa. Ilmedio della, in modalità self, ha raggiunto l’1,670 euro al litro, mentre il diesel è salito a 1,516 euro al litro. Il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, ha denunciato tale situazione invitando il Governo ad intervenire, non solo su luce e gas, ma anche sul, ...

Advertising

IlDucato : Sale il prezzo della benzina. Il professore dell'@uniurbit Giuseppe Travaglini spiega: 'si prospetta un aumento del… - marchess88 : In #Inghilterra è caro benzina e l'udienza per #PatrickZaki è rinviata al 7 dicembre - Marchess86 : In #Inghilterra è caro benzina e l'udienza per #PatrickZaki è rinviata al 7 dicembre - OfficinaTorino : @HuffPostItalia No no caro Mirenzi non siamo noi la benzina è la bestia ad infiammare, è questo il suo scopo. Purtr… - infoiteconomia : Caro benzina, il prezzo del carburante sale ancora. Ecco gli ultimi aumenti -