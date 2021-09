Carlo Sangalli | ' L' Italia non può rinunciare al servizio capillare garantito dall' autotrasporto'

Advertising

Darko25048455 : RT @alfredoferrante: Dice Carlo Sangalli, Presidente di @Confcommercio, che lo #smartworking all'italiana rischia di penalizzare una lunga… - GruppoFICamera : RT @renatobrunetta: 'Lo '#smartworking all'italiana', come dice il ministro Brunetta, rischia di penalizzare una lunga filiera dei nostri s… - crazybalzano : RT @alfredoferrante: Dice Carlo Sangalli, Presidente di @Confcommercio, che lo #smartworking all'italiana rischia di penalizzare una lunga… - folfra : RT @alfredoferrante: Dice Carlo Sangalli, Presidente di @Confcommercio, che lo #smartworking all'italiana rischia di penalizzare una lunga… - alfredoferrante : Dice Carlo Sangalli, Presidente di @Confcommercio, che lo #smartworking all'italiana rischia di penalizzare una lun… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Sangalli

Rai News

Ad affermarlo è stato il presidente di Confcommercio,, che aprendo l'Assemblea della confederazione ha voluto dedicare un particolare sguardo al tema della mobilità, fondamentale per ...Così il presidentenella sua relazione all'Assemblea 2021 di Confcommercio. Dopo aver evidenziato il ruolo decisivo del terziario di mercato, che nel secondo trimestre ha contribuito ...Passando ai temi fiscali il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, intervenuto all’Assemblea 2021 dell'associazione, ha ribadito il “no al salario minimo per legge" e "a nuove tasse, perché in q ...Per l'anno corrente si prevede una crescita al 6% del Pil italiano e la diminuzione al 153,5% del debito pubblico.