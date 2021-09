Caravaggio | il “Maledetto” che rappresentò uno spaccato di vita su tela | oggi contemporaneo

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Henri Cartier-Bresson diceva: “La fotografia è una mannaia che coglie nell’eternità l’istante che l’ha abbagliata”. E aveva ragione! Nella fotografia la verità non rappresenta l’assoluto di un fatto accaduto; ma ne espone una prospettiva che può esser differente rispetto ad un’altra o potrebbe addirittura arricchire il contesto, cogliendo nel dettaglio un elemento che, al contrario, potrebbe sfuggire all’occhio umano. Rimane perciò un istante immutato nel tempo. Ma quattro secoli fa; a definire tale concetto è stato un’artista che esattamente come la macchina fotografica riusciva a congelare l’attimo attraverso, pennelli e colori. Siamo nel pieno della Battaglia di Lepanto quando a Milano nel 1571 nasce, in un’epoca in cui la coalizione cristiana vince contro la flotta musulmana. Dopo aver girato molto da ragazzo, Michelangelo Merisi, ...