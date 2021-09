Capozucca | «Sampdoria più forte di Genoa e Cagliari»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il direttore sportivo del, Stefano, ha commentato il momento della sua squadra, citando anche laStefano, direttore sportivo del, ha parlato del momento dei rossoblù, citando anche ladi Roberto D’Aversa. Le sue dichiarazioni a Telenord. «E’ un campionato difficile e molto equilibrato. Penso che laabbia un organico piùrispetto a quello di. Noi siamo partiti con qualche difficoltà, abbiamo fallito le due gare in casa con Spezia ee da li sono iniziati i problemi. Ma abbiamo le carte in regola per rimetterci in careggiata. Ilsi salverà senza problemi». L'articolo proviene da ...

