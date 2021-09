Capienza: Bassetti, stadi al 75%? Farei 100% per vaccinati (Di mercoledì 29 settembre 2021) Riguardo alla riapertura degli stadi al 75% e dei palazzetti al 50%, "secondo me il Cts è andato con i piedi di piombo, vuole andare a step. A mio avviso tutto si sarebbe dovuto riaprire al 100%, ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Riguardo alla riapertura degliale dei palazzetti al 50%, "secondo me il Cts è andato con i piedi di piombo, vuole andare a step. A mio avviso tutto si sarebbe dovuto riaprire al, ...

