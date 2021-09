Cannabis, governo approva la proroga che salva il referendum: Lega si astiene. La norma riguarda anche le firme contro il green pass (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge che proroga di un mese i termini in scadenza per i referendum, l’assegno unico e l’Irap. La norma salva la raccolta firme per la consultazione sulla Cannabis, che rischiava di saltare per via dei ritardi burocratici dei Comuni sulle certificazioni dei nominativi. La Lega non ha partecipato al voto: i ministri del Carroccio hanno espresso dissenso sulla scelta di prorogare i termini. Eppure la proroga si applicherebbe anche al referendum contro il green pass. “Il governo ha approvato la proroga”, festeggia su Twitter Marco Cappato, uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge chedi un mese i termini in scadenza per i, l’assegno unico e l’Irap. Lala raccoltaper la consultazione sulla, che rischiava di saltare per via dei ritardi burocratici dei Comuni sulle certificazioni dei nominativi. Lanon ha partecipato al voto: i ministri del Carroccio hanno espresso dissenso sulla scelta dire i termini. Eppure lasi applicherebbealil. “Ilhato la”, festeggia su Twitter Marco Cappato, uno ...

Advertising

riccardomagi : Bravo @Antonio_Decaro! Resta comunque indispensabile la proroga come per gli altri referendum al 31/10. Continua il… - petergomezblog : Cannabis, governo verso la proroga dei termini per salvare il referendum dopo i ritardi dei Comuni: ovazione al pre… - elio_vito : Governo verso la proroga dei termini #ReferendumCannabis????? - Marcell77341580 : RT @ComVentotene: Draghi colpisce ancora: il Governo ha approvato la proroga al 31 ottobre per il referendum sulla Cannabis Legale! Ps I m… - radiorock4 : RT @ComVentotene: Draghi colpisce ancora: il Governo ha approvato la proroga al 31 ottobre per il referendum sulla Cannabis Legale! Ps I m… -