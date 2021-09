Canale 5, le novità dal prossimo weekend: cosa cambia nel palinsesto (Di mercoledì 29 settembre 2021) Canale 5 per la nuova stagione televisiva ha già apportato grandi cambiamenti la domenica: da sabato ce ne saranno altri Foto FacebookGià dalla fine della scorsa stagione televisiva i rumors dei nuovi programmi del weekend di Canale 5 aveva appassionato gli affezionati telespettatori. La grande novità riguarda la cancellazione di Barbara D’Urso e del suo doppio appuntamento di domenica pomeriggio e sera. Mediaset ha poi trovato una soluzione tutta interna, raddoppiando Verissimo di Silvia Toffanin (lasciandola al sabato, giorno storico della trasmissione) e dandole anche lo spazio della domenica) e soprattutto la scommessa al momento vinta di Amici di Maria De Filippi nel giorno di festa. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gf Vip, il gesto di Bortuzzo a Lulù non piace ai fan: ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 settembre 2021)5 per la nuova stagione televisiva ha già apportato grandimenti la domenica: da sabato ce ne saranno altri Foto FacebookGià dalla fine della scorsa stagione televisiva i rumors dei nuovi programmi deldi5 aveva appassionato gli affezionati telespettatori. La granderiguarda la cancellazione di Barbara D’Urso e del suo doppio appuntamento di domenica pomeriggio e sera. Mediaset ha poi trovato una soluzione tutta interna, raddoppiando Verissimo di Silvia Toffanin (lasciandola al sabato, giorno storico della trasmissione) e dandole anche lo spazio della domenica) e soprattutto la scommessa al momento vinta di Amici di Maria De Filippi nel giorno di festa. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gf Vip, il gesto di Bortuzzo a Lulù non piace ai fan: ...

Advertising

PagineRomaniste : ??? LIVE sul nostro canale #Twitch ?? Serata gaming con #FIFA22 e le Division Rivals ?? Attesi molti cambiamenti e… - Aless_Digitale : #News #DTT Novità per 'TBNE - TCI' LCN 695 canale presente nel Mux Grp Ch 39 M.Ronzone (AL). Sul canale è saltuaria… - Aless_Digitale : #News #DTT Novità per 'INLINEA TV' LCN 137 canale presente nel Mux ReteA2 Ch 33 M.Ronzone (AL) + M.Penice (PV). Il… - PeRaZza_VGC : RT @UniversityVgc: PRONTI PER LE NOVITÀ?? Domani sera sintonizzatevi sul canale di @PeRaZza_VGC alle 21:30 per non perdervi gli annunci su… - UniversityVgc : PRONTI PER LE NOVITÀ?? Domani sera sintonizzatevi sul canale di @PeRaZza_VGC alle 21:30 per non perdervi gli annun… -

Ultime Notizie dalla rete : Canale novità Nuovo bonus senza ISEE: 1000 per tutti! Il Decreto Draghi! ...essere richiesti fino al 2021 consigliamo la visione di un interessante video YouTube del canale "... senza tralasciare le ultime novità al riguardo in merito al Decreto che da qui a breve ne ...

Nuovo Bonus Cashback 2022: Draghi cambia tutto! Come sarà? ...come funziona il Bonus Casback consigliamo la visione di un interessante video YouTube dal canale ...il suo excursus storico fino ad arrivare alla sua sospensione per poi analizzare le novità che ...

Nuovo palinsesto per la domenica di Mediaset: le novità su Amici ComingSoon.it ...essere richiesti fino al 2021 consigliamo la visione di un interessante video YouTube del"... senza tralasciare le ultimeal riguardo in merito al Decreto che da qui a breve ne ......come funziona il Bonus Casback consigliamo la visione di un interessante video YouTube dal...il suo excursus storico fino ad arrivare alla sua sospensione per poi analizzare leche ...