Advertising

Mediagol : Campobasso, Cudini: “Grande reazione, ma siamo delusi. Tifosi ulteriore spinta” - sscampobasso : ???? INTERVISTE L'analisi di mister Cudini nel post partita di Palermo. ??? - sscampobasso : L'undici titolare ?? Starting XI PALERMO vs CAMPOBASSO #PALCAM A disposizione: Zamarion, Coco, Nacci, Pace, Martino… - tifosipalermoit : i giocatori di Cudini hanno attualmente 5 punti, uno in meno dei rosa con una tabella di marcia che allarma la com… - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Campobasso formato trasferta a caccia del colpo. Il tecnico Cudini: «Al Barbera una sfida stimolante»' - Ilov… -

Ultime Notizie dalla rete : Campobasso Cudini

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Parla Mirko. Il tecnico delcommento in conferenza stampa post partita la sconfitta contro il Palermo, arriva dopo due espulsioni e un rigore sbagliato (Bontà alla fine sul 2 - 1 per i rosanero).. Reti : 3'p.t. Silipo (P), 5'p.t. Valente (P), 9' s.t. Rossetti (C), 36' s.t. Brunori (P) ... Note: spettatori 2625 di cui 125 ospiti; angoli: 5 - 3 per il; ammoniti: Giunta, Sbardella ...Il Palermo batte il Campobasso 3-1 e torna alla vittoria. Un successo maturato al termine di una gara ricca di colpi di scena, che ha visto i rosanero andare in doppio vantaggio dopo appena 5 minuti d ...Intervenuto al termine del match perso contro il Palermo, il tecnico del Campobasso, Cudini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Usciamo senza punti da questa partita. Dopo un inizio sicuramente ...