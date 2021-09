Campagna elettorale allo sprint finale, Damilano prepara tre giorni di eventi. Lo Russo fa sua la Tesoriera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ultimi giorni di Campagna elettorale, prima del voto del 3 e 4 ottobre. Alla mezzanotte di sabato 2 calerà il silenzio elettorale, ma prima di allora i candidati tentano di utilizzare tutte le cartucce a loro disposizione per convincere gli indecisi. E così la fine della Campagna elettorale diventa quasi una festa dove si guarda al rivale per farla più bella e più grande. Il candidato del centrodestra Paolo Damilano ha già annunciato una “Tre giorni per il futuro”. Da mercoledì a venerdì tre eventi a conclusione della Campagna per “Torino Bellissima: l’incontro con Marco Bucci, quello con Alessandro Sallusti su ‘Torino, il gusto del futuro’ e l’ultimo, con il ministro allo ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ultimidi, prima del voto del 3 e 4 ottobre. Alla mezzanotte di sabato 2 calerà il silenzio, ma prima dira i candidati tentano di utilizzare tutte le cartucce a loro disposizione per convincere gli indecisi. E così la fine delladiventa quasi una festa dove si guarda al rivale per farla più bella e più grande. Il candidato del centrodestra Paoloha già annunciato una “Treper il futuro”. Da mercoledì a venerdì trea conclusione dellaper “Torino Bellissima: l’incontro con Marco Bucci, quello con Alessandro Sallusti su ‘Torino, il gusto del futuro’ e l’ultimo, con il ministro...

Advertising

CarloCalenda : ?? Dopo un anno di lavoro duro per Roma, vi aspetto venerdì alle 18 in Piazza del Popolo per chiudere insieme la cam… - marcodimaio : Giorgetti in un’intervista ha dichiarato che #Calenda avrebbe le caratteristiche per amministrare Roma. Per molti c… - gualtierieurope : Venerdì chiudiamo la campagna elettorale e apriamo una nuova stagione per il futuro di Roma! Un Sindaco, 15 Piazze… - the_mindflayer : RT @catlatorre: Ma quanto sono squallidi, oltre che omofobi, questi gestacci nel 2021? Ma siamo ancora a questo? Questa non è politica né… - sofonisba55 : RT @La_manina__: Qualcuno mi deve spiegare per quale motivo dobbiamo finanziare con fondi pubblici un giornale come il Foglio, con giornali… -