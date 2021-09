Cameron Diaz e Drew Barrymore, ecco perché tutti parlano della loro foto insieme (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono più di 1.5 milioni i cuoricini lasciati dai fan alla foto pubblicata su Instagram da Drew Barrymore insieme a Cameron Diaz il 15 settembre e che tanto sta facendo parlare in questi giorni. Tra i 15mila commenti, la maggior parte sono di congratulazioni per la bellezza delle due star che, alla soglia dei 50 anni (46 per Drew e 49 per Cameron), dimostrano con orgoglio la propria età, senza nascondere rughe o imperfezioni. Sembra assurdo ma in un mondo – come quello dello spettacolo e dei social – fortemente incentrato sull’apparenza, fa notizia che due dive così popolari si mostrino per quello che sono: due donne di mezza età meravigliose. E i fan hanno apprezzato: “Bellissime”. Oppure: “Magnifiche, mi piace il mondo in cui accogliete con grazia la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono più di 1.5 milioni i cuoricini lasciati dai fan allapubblicata su Instagram dail 15 settembre e che tanto sta facendo parlare in questi giorni. Tra i 15mila commenti, la maggior parte sono di congratulazioni per la bellezza delle due star che, alla soglia dei 50 anni (46 pere 49 per), dimostrano con orgoglio la propria età, senza nascondere rughe o imperfezioni. Sembra assurdo ma in un mondo – come quello dello spettacolo e dei social – fortemente incentrato sull’apparenza, fa notizia che due dive così popolari si mostrino per quello che sono: due donne di mezza età meravigliose. E i fan hanno apprezzato: “Bellissime”. Oppure: “Magnifiche, mi piace il mondo in cui accogliete con grazia la ...

Ultime Notizie dalla rete : Cameron Diaz Cameron Diaz smentisce: "Non mi piace il gemello di mio marito" Durante un'intervista per il podcast di Anna Faris Is Unqualificated l'attrice delle Charlie's Angels ha parlato della sua relazione con il chitarrista dei Good Charlotte. Cameron Diaz non mai stata attratta dal fratello di suo marito Benji Madden, Joel ...

Il futuro verde è nero Questa nuova moda a favore della libertà di olezzo è condivisa anche da altre star hollywoodiane, come Cameron Diaz. D'altronde l'avversione alla pulizia personale ha un precedente illustre nel mondo ...

Cameron Diaz e Drew Barrymore, ecco perché tutti parlano della loro foto insieme Il Fatto Quotidiano Cameron Diaz e Drew Barrymore, ecco perché tutti parlano della loro foto insieme Sono più di 1.5 milioni i cuoricini lasciati dai fan alla foto pubblicata su Instagram da Drew Barrymore insieme a Cameron Diaz il 15 settembre e che tanto sta facendo parlare in questi giorni. Tra i ...

Cameron Diaz e il gemello del marito: ‘Sono molto diversi’ Cameron Diaz ha voluto sottolineare che suo marito Benji Madden è assolutamente diverso dal suo gemello. L’attrice 49enne ha ricordato come ha conosciuto il compagno, sposato nel 2015: è stato proprio ...

