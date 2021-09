(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il quotidiano sportivo AS vede la sconfitta come la fine del viaggio di nozze di Carlo Ancelotti alMadrid, dove solo a luglio ha preso il posto di Zinedine Zidane. IlMadrid era 'assonnato'...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: stampa spagnola ironica con il Real, 'fermato dallo sceriffo'... - sportface2016 : #RealMadrid ko in casa, stampa spagnola durissima - Daniele20052013 : Conferenza stampa Allegri: «Szczesny, Locatelli e Sandro titolari. Vogliamo arrivare in finale»… - _Sport_Calcio_ : E' terminata la conferenza stampa dei bianconeri. Potete rivederla integralmente su @JuventusTV ??… - _Sport_Calcio_ : RT @juventusfc: E' terminata la conferenza stampa dei bianconeri. Potete rivederla integralmente su @JuventusTV ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio stampa

Le attività disaranno coordinate con le scuole e ci saranno anche dimostrazioni di orienteering, ballo country e attività circensi. Le zone interessate saranno: piazza delle Marinelle, piazza ...Rassegnadi mercoledì 29 settembre , serata amara dal punti di vista dei risultati per Milan ed Inter ,... battuto da undi rigore inesistente al minuto 97: 'Costano care le sviste di ...Madrid, 29 set. "Fermato dallo sceriffo". Questo il titolo del quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo dopo la sorprendente sconfitta per 2-1 del Real Madr ...La colpa è stata di un volo. O almeno così racconta la leggenda. Un giorno Roman Abramovich sta sorvolando Londra a bordo del proprio elicottero. Guarda fuori dal vetro, fino a quando i suoi occhi non ...