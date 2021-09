Calcio | Spagna | stadi con capienza al 100% da venerdì

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Madrid, 29 set. (Adnkronos) - Per la prima volta dall'inizio della pandemia di coronavirus, glidiinpotranno funzionare al. Lo ha annunciato il ministero della Salute spagnolo. Le nuove regole entreranno in vigore. Da marzo 2020 fino allo scorso maggio, le partite si sono giocate a porte chiuse a causa della pandemia. All'inizio della Liga di questa stagione, i primi spettatori sono stati riammessi negli, che erano parzialmente pieni, di recente fino al 60 per cento della loro capacità. Per gli eventi sportivi indoor come il basket, il precedente limite del 40 percento sarà portato all'80 percento da ottobre. La situazione del coronavirus inattualmente sta andando bene. L'incidenza a sette giorni è di 27,5, che è ...

Il fresco k.o. in Champions League contro l'Atletico Madrid brucia. Non solo per il risultato, già di per sé motivo di rammarico, ma per come i tre punti sono volati in. Il Milan, nonostante l'inferiorità numerica, ha dimostrato di poterci stare eccome in palcoscenici del genere, anche contro un avversario ostico come il Cholo Simeone. Ne è convinto anche il ...