Calcio | Atalanta-Young Boys 1-0 | Pessina decisivo nella sfida di Champions League!

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Vittoria importante per l’nel secondo incontro del Gruppo F diLeague. Gli orobici hanno superato per 1-0 gli svizzeri dellograzie a una rete di Matteoe si sono così portati a quattro punticlassifica del girone, in attesa di sapere l’esito dellatra il Villareal e il Manchester United. Da valutare l’infortunio a Gosens tra le fila della Dea che potrebbe essere piuttosto serio. Gasperini vara il classico 3-4-2-1 con Musso; Tolói, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens,, Malinovskyi, Zapata. Rispondono gli ospiti con un 4-3-2-1: Siebatcheu riferimento offensivo, assistito da Elia e da Moumi Ngamaleu.che parte forte con Zapata che trova sulla sua ...

... Dybala e Morata tornano dopo la sosta SPORT La Juventus torna a sorridere SPORT Champions League, oggi Juventus - Chelsea e- Young Boys 1° TEMPO 3' - Prima occasione per il Chelsea, con ...- Young Boys 1 - 0Musso 6,5 : attento e puntuale nelle uscite, si fa trovare pronto sul missile improvviso da ... Malinovskyi 6,5: dal suo mancino supiazzato arriva l'...Il tecnico dell’Atalanta: “Essere in testa al girone è importante. Le due gare col Manchester United saranno decisive per la qualificazione” Gian Piero Gasperini è molto soddisfatto dopo la vittoria d ...Un’Atalanta paziente e in controllo della gara supera di misura lo Young Boys (gol di Pessina nella ripresa) e conquista tre punti che saranno fondamentali nel cammino europeo. Ecco i nostri giudizi a ...