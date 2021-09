Calcio a 5, Mondiali 2021: l’Argentina batte il Brasile 2-1 e vola in Finale! (Di giovedì 30 settembre 2021) Un Superclásico in grande stile quello andato in scena sul campo della Kaunas Arena in Lituania. La semifinale che metteva in palio un posto per l’atto conclusivo dei Mondiali 2021 di Calcio a 5 ha sorriso all’Argentina, campione del mondo in carica. L’Albiceleste ha piegato per 2-1 il Brasile al termine di un confronto molto tirato in cui sono stati gli episodi a fare la differenza. Non è bastata la grande prestazione di Ferrao tra le fila verdeoro, a segno al 17,’ per piegare la compagine guidata da Matías Lucuix. Cristian Borruto e Kiki Vaporaki si sono fatti trovare pronti all’appuntamento con il gol all’11’ e al 13?, dando una chiara impronta allo spartito del match. I ragazzi di Lucuix hanno saputo stringere i denti e fronteggiare i tentativi del Brasile di tornare in auge. ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Un Superclásico in grande stile quello andato in scena sul campo della Kaunas Arena in Lituania. La semifinale che metteva in palio un posto per l’atto conclusivo deidia 5 ha sorriso al, campione del mondo in carica. L’Albiceleste ha piegato per 2-1 ilal termine di un confronto molto tirato in cui sono stati gli episodi a fare la differenza. Non è bastata la grande prestazione di Ferrao tra le fila verdeoro, a segno al 17,’ per piegare la compagine guidata da Matías Lucuix. Cristian Borruto e Kiki Vaporaki si sono fatti trovare pronti all’appuntamento con il gol all’11’ e al 13?, dando una chiara impronta allo spartito del match. I ragazzi di Lucuix hanno saputo stringere i denti e fronteggiare i tentativi deldi tornare in auge. ...

