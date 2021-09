Calano ancora i ricoveri per Covid ma altri 62 decessi

Advertising

marcuspascal1 : RT @65_virna: Oggi 29 settembre GUARITI 6042 Calano ancora le terapie intensive e i medici quelli veri cominciano a raccontare realmente… - onlyforyoureye2 : RT @65_virna: Oggi 29 settembre GUARITI 6042 Calano ancora le terapie intensive e i medici quelli veri cominciano a raccontare realmente… - ilCittadinoLodi : Covid, Lodi ancora a quota zero contagi. In Lombardia calano i ricoveri nei reparti, 5 decessi - BabboleoNews : #Coronavirus in #Liguria: sono 95 i nuovi #positivi su 3.736 #tamponi molecolari, ai quali si aggiungono altri 3.15… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Calano ancora

IdeaWebTv

I casi attualmente positivi: 95.979, - 2893 rispetto a ieri. I ricoverati scendono di 101 unità e arrivano a 3317.anche gli assistiti in terapia intensiva: 450, - 9 da ieri Da ...outstreamin calo gli attualmente positivi, che si attestano 95.979, con un decremento di 2.893 unità. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.668.261; i dimessi e i guariti sono, invece, 4.Mascherine: De Luca pronto a firmare la proroga per l’obbligo all’aperto. Risale l'indice oggi all’1,84%. A Napoli e Capri da domani terze dosi per over 80 ...Covid in Lombardia, il report dei dati odierni mostra per il secondo giorno consecutivo un confortante zero nella casella dei nuovi contagi per quanto riguarda la provincia di Lodi. In Regione diminui ...