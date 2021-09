Cakir, non solo Milan. Il turco ha danneggiato tutte le italiane (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cüneyt Cakir ha rovinato la partita Milan-Atletico Madrid. Il turco, però, non è la prima volta che danneggia le italiane Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cüneytha rovinato la partita-Atletico Madrid. Il, però, non è la prima volta che danneggia le

Advertising

TuttoMercatoWeb : Cesari: 'Cakir pignolo solo con Kessié. Rigore? Lemar tocca prima col braccio, non esiste' - vincenzodesa : @elliott_il OggIettivo. Quello su pogba era rigore eccome. Col Var era 2-1 juve. Detto ciò Io non avrei dato mai r… - Angelo70Testa : RT @pol2187: CAKIR: Non ha dato il rigore netto su Pogba a Berlino... Nel 2018 Juve Real: -Ha espulso Dybala... -Non ha dato il rigore pe… - denisderalla : @MarcoKappa11 Marco vai a vedere su Google translate cosa vuol dire Cakir in Italiano! ?? Quel povero uomo non ha colpa!!! - gio_figo : RT @MilanNewsit: ESCLUSIVA MN - Bergonzi: 'Cakir ampiamente insufficiente e poco concentrato. Quello non è mai rigore!' -