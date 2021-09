"Buon compleanno presidente" gli auguri di Forza Italia a Berlusconi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Da Tajani ai ministri ai capigruppo, sui social i leader azzurri fanno gli auguri con affetto all'ex presidente del Consiglio Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Da Tajani ai ministri ai capigruppo, sui social i leader azzurri fanno glicon affetto all'exdel Consiglio

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno Il messaggio di Marta Fascina per gli 85 anni del Cav " Buon compleanno amore mio ", ha scritto Marta Fascina in un post che ha condiviso su Instagram insieme a una foto di loro due insieme. Silvio Berlusconi, sempre impeccabile nel suo abito doppio ...

Milan, gli auguri di buon compleanno a Berlusconi MILANO - Un messaggio di "Buon compleanno!" e una storica foto di Silvio Berlusconi all'epoca della presidenza del Milan. Così il club rossonero ha voluto fare gli auguri al suo ex presidente - oggi patron del Monza - con un ...

Buon compleanno Pifferaio! La mia città NEWS Berlusconi, gli auguri (ritoccati) della giovane fidanzata Marta Fascina: «Buon compleanno amore!» APPROFONDIMENTI IL COMPLEANNO Berlusconi compie 85 anni, dalla salute all'ambizione. MILANO Silvio Berlusconi lascia l'ospedale San Raffaele dopo il. Berlusconi compie 85 anni, dalla salute all'ambizi ...

Berlusconi compie 85 anni: telefonata di auguri anche dal presidente Putin “Il presidente fa gli auguri a Silvio Berlusconi per i suoi 85 anni. Il presidente ha in programma di farlo”, lo ha spiegato il portavoce del Cremlino Vladimir Putin chiama l’amico Silvio Berlusconi p ...

