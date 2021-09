Bullismo contro alunno disabile | la denuncia in un tema che apre gli occhi

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “Non è vero che tutti sono uguali, c’è chi si approfitta di altri”, le parole che fanno scattare l’allarme. Ladinel“Non è vero che siamo tutti uguali, c’è chi si approfitta di altri”. È bastata questa frase, contenuta all’interno deldi uno degli studenti, per far scattare l’allarme. Tra le righe, lo studente alludeva situazione di un suo compagno, gravemente, affetto da encefalomalacia. Lo stesso era bullizzato sputi, schiaffi, pizzicotti e gesti osceni. Quel giorno il bullo era assente, e forse proprio per questo il testimone è riuscito a farsi forza e are il fenomeno di. A dire basta ad una situazione diventata insostenibile, eppure ignorata. Quella frase ha creato un’eco potente che è giunta alle ...

