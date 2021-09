Bruscolotti: 'Con Spalletti il Napoli ha l'esperienza che mancava' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Napoli - " Il Napoli sta facendo molto bene in questo inizio di campionato, tutti ci auguriamo questo proseguo. Gli azzurri sono già arrivati ad un punto importante, quello di aver assimilato il gioco ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 settembre 2021)- " Ilsta facendo molto bene in questo inizio di campionato, tutti ci auguriamo questo proseguo. Gli azzurri sono già arrivati ad un punto importante, quello di aver assimilato il gioco ...

Advertising

bluelions100 : disse che l’avrebbe accontentato lui il suo signo, e che avrebbe chiesto a K2 la maglia e me l’avrebbe mandato, noi… - 1897_frank : @mike_fusco @CorSport Possiamo anche far ridere a centrocampo ma festeggeremo un anniversario dopo 30 anni con il b… - sinapsinews : Maradona: il mito, l'amore e la rinascita di Napoli Biazzo presenta il suo libro '60 d.d. – dopo Diego”, con Brusco… - sscalcionapoli1 : Bruscolotti promuove Rrahmani: “Mi piace e con Koulibaly forma la coppia migliore” - 100x100Napoli : Bruscolotti: “A me piace Rrahmani in coppia con Koulibaly” -