«Britney vs Spears» | cosa ci dice di nuovo il documentario di Netflix

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nei primi minuti di Britney vs. Spears, il suo nuovo documentario disponibile su Netflix, la regista Erin Lee Carr rivela quali fossero le intenzioni iniziali del progetto: «Due anni fa ho iniziato a fare un film su Britney Spears con Jenny Eliscu. Il film avrebbe riguardato la sua abilità artistica e la sua rappresentazione mediatica, ma la verità è che la storia parlava anche di potere e di controllo. Nessuno avrebbe parlato. Fino a quando non l’hanno fatto». In un momento in cui l’attenzione dei media su Britney Spears è più alta che mai – in America è andato in onda, oltre a Framing Britney Spears su Hulu, anche Toxic: Britney Spears’ Battle for Freedom sulla CNN – Netflix ha spiegato che il documentario avrebbe cercato di offrire il ritratto di una ragazza della porta accanto finita «intrappolata dalla fama, dalla famiglia e dal suo status legale». Una promessa che, guardando i 90 minuti di Britney vs. Spears, è stata più che mantenuta. Attraverso un lungo lavoro che ha portato all’analisi di petizioni, lettere e cartelle cliniche, Carr e Eliscu si avvolgono anche della testimonianza chiave di molti amici storici di Britney come Sam Lutfi e Adnan Ghalib, senza contare la presenza della scrittrice Lorilee Craker che aveva collaborato con la madre di Britney, Lynne Spears, al suo libro di memorie Through the Storm. https://www.youtube.com/watch?v=DtDfZjOSGuY

