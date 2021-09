Britney Spears | oggi l’udienza chiave per il destino della popstar Le nuove rivelazioni sulla sua “prigionia” nei documentari di Netflix e Nyt

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Quella dipotrebbe essereper il futuro di. Gli ultimi aggiornamentivicenda sono stati clamorosi: è stato Jamie, suo papà, a chiedere di non essere più il tutorefiglia… anche se nei fatti ha sempre continuato a mettere i bastoni tra le ruote alla figlia.i giudici potrebbero accettare questa richiesta, rendendo di fatto libera (bisogna capire fino a che punto) la. Intanto la sua vita continua a essere messa sotto la lente d’ingrandimento. “contro” (su) e “Controlling” (sul New York Times) sono soltanto gli ultimi dei...

Dopo Controllingdel New York Times (uscito lo scorso fine settimana su FX e Hulu) e dopo Toxic:' Battle for Freedom (su CNN), ora è la volta dicontro(su Netflix ) . Si ...Anzi nello specifico, al pupone gli piace molto il balletto iniziale della presentatrice sulle note della famosa canzone di, Toxic .La recensione di Britney contro Spears, il documentario Netflix sulla vicenda relativa alla tutela di Britney Spears, dietro cui si nasconde una gabbia umana.Dai referti medici dubbi ai numerosi tentativi per liberarsi del controllo del padre, il nuovo film di Netflix racconta nei dettagli com'era la vita della cantante durante la conservatorship ...