Britney Spears libera? Tutti contro tutti per una tutela da 60 milioni di dollari (Di mercoledì 29 settembre 2021) Britney Spears torna in libertà? Quella di oggi potrebbe essere l?udienza chiave per il futuro della popstar che ha vissuto gli ultimi suoi 13 anni sotto la ?conservatorship?... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 29 settembre 2021)torna in libertà? Quella di oggi potrebbe essere l?udienza chiave per il futuro della popstar che ha vissuto gli ultimi suoi 13 anni sotto la ?conservatorship?...

NetflixIT : Un problema da oscurare, anche sotto i riflettori. Il documentario Britney contro Spears è ora disponibile. - NetflixIT : 'Sono passati 13 anni. Ora basta.' Niente più segreti, niente più silenzio: Britney contro Spears è in arrivo il 28… - thesecretblueg1 : @BSNewsItalia @_Court95 Siete i numeri uno!!! Anche se ho fatto Netflix apposta!!! Aspetto Controlling Britney Spears sub ita - EleUngu : RT @BSNewsItalia: Allora ragazzi, in attesa di “Controlling Britney Spears” vi fornisco il link per vedere il documentario Netflix uscito i… - GtMatch46 : RT @RollingStoneita: ‘Britney Vs. Spears’: nuovo documentario, nuovi orrori #britneyvspears -