Brigitta Boccoli | una famiglia di artisti | “Ma mio padre voleva altro”

Leggi su ck12

(Di mercoledì 29 settembre 2021), non ha avuto ambizioniche, le è sempre piaciuto fare ciò che la diverte, ringrazia suo marito che ha tanto insistito nell’avere un figlio, l’attrice non ha mai voluto diventare madre, oggi lo ringrazia con tutto il cuore., la showgirl e attrice che collabora con Moira Orfei (Getty Images)La nuova showgirl dello spettacolo di Moira Orfei è l’eclettica ballerina, sorprendente cantante e domatrice di tigri, la sua bravura al cinema e in teatro si è riversata anche sul Circo. Quando la si vede in scena si rimane colpiti dai suo sorriso affascinante e dall’abilità di calarsi nei panni della domatrice di tigri senza batter ciglio, il suo coraggio ha conquistato tutti con la sua spontaneità e la sua naturalezza nell’affrontare le sfide circensi. La ...