(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’U.S. Avellino 1912 smentisce categoricamente le voci riguardanti un presunto litigio verbale avvenuto tra il calciatore Andreae l’allenatore Pieroall’indomanisconfitta in Coppa Italia di serie C contro l’Ancona Matelica. Il tutto è nato da una cattiva interpretazione delle dichiarazioni dell’allenatore biancoverde nel post gara di Avellino – Potenza. Si precisa che tali affermazioni sono state rilasciate in seguito ad una domanda circostanziata ai motivi dell’esclusione e non al rapporto quotidiano tra allenatore e giocatore. Pertanto si invitano tutte le testate giornalistiche che hanno riportato tale notizia infondata ad operare le opportune rettifiche. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Braglia-Sbraga, la smentita della società irpina ** - settalese : RT @NewsTuttoC: Avellino, il retroscena della frattura tra Braglia e Sbraga - NewsTuttoC : Avellino, il retroscena della frattura tra Braglia e Sbraga - NunzioMarrazzo : Avellino. Rottura tra Braglia e Sbraga: la situazione ???????? #Avellino, #Braglia, #Calcio, #DAgostino, #GironeC,… - zazoomblog : Avellino Braglia: “Contava vincere il come non mi interessa. Sbraga? Scelta mia” - #Avellino #Braglia: #“Contava… -

Avellino . Avellino - Potenza 1 - 0 , il commento di Piero: 'Abbiamo giocato un buon primo tempo, avremmo potuto anche raddoppiare. Nel secondo abbiamo ..., seconda esclusione per scelta ...Non c'è neppure Plescia, con 40 di febbre, eincassa la seconda esclusione consecutiva per ... All.:. Potenza (3 - 5 - 2): Marcone; Matino, Gigli, Vecchi (25' st Nigro); Coccia, Zampa (22'...Alla sesta tappa del gran premio di un campionato che l'Avellino punta a vincere, domani sera con partenza fissata alle 21, per battere il suo ex Catanzaro, Piero Braglia sarà costretto ...Acque agitate in casa Avellino, con il tecnico Piero Braglia che ha rivelato di non parlare con il suo difensore Andrea Sbraga, tenendolo fuori per scelta tecnica. Secondo quanto ...