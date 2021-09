Br da estradare | la Francia chiede nuove prove Le vittime | “La conferma del Soccorso rosso italiano…”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La Corte di Appello di Parigi che oggi in udienza doveva decidere sulle questioni preliminari di costituzionalità e sul supplemento di informazioni richieste dalla Difesa e dalla Procura nell’ambito della vicenda dei dieci ex terroristi italiani fermati in, apprende l’Adnkronos, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale avanzata dalle difese e deciso di rinviare al 12 gennaio prossimo l’udienza. La Corte ha chiesto infatti all’Italia un ulteriore complemento di informazioni sulle domande di estradizione degli ex Br. Chi sono gli ex Br inPer quanto riguarda le questioni preliminari di costituzionalità sollevate dagli avvocati degli ex terroristi italiani, la Difesa contestava in particolare lo status dell’avvocato che rappresenta lo stato italiano, William Julié, che poteva intervenire nel corso delle udienze ma che non ...