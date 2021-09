Boxe | Pacquiao si ritira | “Difficile accettarlo | ringrazio tutti per il sostegno”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Era nell’aria, ora è anche ufficiale. Mannyha deciso dirsi dallae lo ha annunciato con un lungo video apparso sui suoi profili social: “Mentre appendo i miei guantoni da, vorrei ringraziare il mondo intero, specialmente il popolo filippino per aver sostenuto Manny. Addio. Èper me accettare che il mio tempo da pugile sia finito. Oggi annuncio il mio ritiro”. Considerato tra i pugili più forti dii tempi, il filippino ha combattuto 72 volte, ottenendo 62 vittorie (39 prima del limite). E’ il primo e unico campione mondiale in otto differenti classi di peso, ora è candidato alle presidenziali nelle Filippine previste nel maggio del 2022. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Boxe, #Pacquiao annuncia il suo ritiro - zazoomblog : Manny Pacquiao addio alla boxe. La decisione più dura. Si è candidato alla presidenza delle Filippine - #Manny… - STnews365 : La leggenda Pacquiao annuncia il suo ritiro. Il 42enne filippino si candiderà per la presidenza nel suo paese.… - leggoit : Manny Pacquiao, addio alla boxe. «La decisione più dura». Si è candidato alla presidenza delle Filippine - sportal_it : Boxe, Manny Pacquiao ha scelto di ritirarsi -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Pacquiao

Una decina di giorni faha annunciato che si candiderà alla presidenza delle Filippine nelle elezioni del prossimo anno, nelle fila di un'ala del partito di governo, PDP - Laban."Mentre appendo i miei guantoni da, vorrei ringraziare il mondo intero, specialmente il popolo filippino per aver sostenuto Manny. Addio- ha detto il 42enne in un video di 14 ...Boxe, Manny Pacquiao ha annunciato il suo ritiro: "Difficile accettarlo, vi ringrazio per il supporto. Addio pugilato" ...Il filippino Manny Pacquiao ha annunciato il suo addio al pugilato parlando della «decisione più dura» della sua vita. «È difficile per me accettare che il mio ...