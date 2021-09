Boschi aumentati di 587mila ettari, via 290 milioni di tonnellate di anidride carbonica (Di mercoledì 29 settembre 2021) In 10 anni la superficie Boschiva italiana è aumentata di circa 587mila ettari per complessivi 11 milioni di ettari. Questo consente di assorbire 290 milioni di tonnellate di Co2 in più. Sono i dati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 settembre 2021) In 10 anni la superficieva italiana è aumentata di circaper complessivi 11di. Questo consente di assorbire 290didi Co2 in più. Sono i dati ...

Advertising

askanews_ita : In 10 anni i #boschi italiani sono aumentati di 587mila ettari - fr4nc15_93 : Bene così! - PolverinoVince3 : RT @MediasetTgcom24: Boschi aumentati di 587mila ettari, via 290 milioni di tonnellate di Co2 #boschi - MediasetTgcom24 : Boschi aumentati di 587mila ettari, via 290 milioni di tonnellate di Co2 #boschi - StampaNews : Boschi aumentati di 587mila ettari,via 290mln tonnellate co2 -