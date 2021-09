Borse, l’Europa tenta il rimbalzo dopo il martedì nero (Di mercoledì 29 settembre 2021) dopo la giornata nera della vigilia, gli indici tentano il recupero. Si riaffacciano i timori su Evergrande. A Piazza Affari occhi sul settore bancario, con la partita Generali che si fa intensa Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 29 settembre 2021)la giornata nera della vigilia, gli indicino il recupero. Si riaffacciano i timori su Evergrande. A Piazza Affari occhi sul settore bancario, con la partita Generali che si fa intensa

Advertising

fisco24_info : Borse, l’Europa tenta il rimbalzo dopo il martedì nero: Dopo la giornata nera della vigilia, gli indici tentano il… - fisco24_info : Lo stallo politico tedesco non fa paura. Europa in rialzo, Francoforte in testa: I mercati proseguono sulla via imb… - tvbusiness24 : #Borse, l’Europa apre bene Il Dax avanza nel post elezioni - MKT_INS : #Borse europee deboli. Il #FtseMib riduce la perdita ma viaggia ancora poco sotto la parità (-0,1%) in area 26.050… - MKT_INS : Mattinata debole per le #borse europee. A #Milano il #FtseMib cede lo 0,4% in area 25.990 punti, in ribasso come il… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse l’Europa Prove di rimbalzo per l'Europa, a Milano petroliferi in calo Il Sole 24 ORE