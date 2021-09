Bonus collaboratori sportivi: qualcosa si muove nei pagamenti, Primi accrediti, per chi? (Di mercoledì 29 settembre 2021) La questione relativa ai Bonus collaboratori sportiva non é ancora conclusa, sebbene ormai non siano state prorogate le mensilità per i mesi di giugno e luglio, nonostante in molti l’avessero chiesto, vi é ancora chi é in attesa di ricevere il pagamento dei mesi passati. Nei giorni scorsi vi erano state anche notizie poco entusiasmanti fornite dallo stesso ex vice Ministro allo Sport Vincenzo Spadafora che aveva gettato nello sconfronto quanti sono ancora in attesa di ricevere a causa delle incongruenze Inps il pagamento delle prime mensilità. Si era infatti parlato di una norma che destinava i fondi altrove, poi nuovamente il silenzio da parte della politica ed un appello, l’ultimo solo in ordine di data, di Paola De Caro, una collaboratrice sportiva molto attiva sul fronte rimostranze con cui più volte abbiamo avuto ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 29 settembre 2021) La questione relativa aisportiva non é ancora conclusa, sebbene ormai non siano state prorogate le mensilità per i mesi di giugno e luglio, nonostante in molti l’avesseroesto, vi é ancoraé in attesa di ricevere il pagamento dei mesi passati. Nei giorni scorsi vi erano state anche notizie poco entusiasmanti fornite dallo stesso ex vice Ministro allo Sport Vincenzo Spadafora che aveva gettato nello sconfronto quanti sono ancora in attesa di ricevere a causa delle incongruenze Inps il pagamento delle prime mensilità. Si era infatti parlato di una norma che destinava i fondi altrove, poi nuovamente il silenzio da parte della politica ed un appello, l’ultimo solo in ordine di data, di Paola De Caro, una collaboratrice sportiva molto attiva sul fronte rimostranze con cui più volte abbiamo avuto ...

