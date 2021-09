Bonucci | «Sono stato vicino al City ma la Juve è casa mia»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “Io al? Avevo questo sogno di essere allenato da Pep Guardiola. Il momento in cui ci siamo avvicinati di più ènel 2016. Ero vicinissimo. Avevamo fatto praticamente tutto poi però lantus ha deciso di non vendermi”. Così Leonardo, difensore dellantus, nel corso di una intervista con il sito inglese The Athletic. “L’anno scorso ho parlato di nuovo con Pep. Mi voleva ma gli ho detto: ‘Lantus èmia.felice qui. Mi sento aqui’. Volevo recuperare il terreno perso andando al Milan per una stagione. Tornare a essere un simbolo dellantus è la cosa più emozionante che potessi fare”, ha aggiunto.

Advertising

milan_risorto : @Andrea_Lorenzon Chi lasceresti fuori con tutti a pieno regime? Io a malincuore dico ancora Tonali, perchè Isma-Fra… - MilanNewsit : Bonucci: 'Sono tornato alla Juventus perchè volevo recuperare l'anno perso a Milano' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Bonucci: 'Sono stato più volte vicino al Manchester City' - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Bonucci: 'Sono stato più volte vicino al Manchester City' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Bonucci: 'Sono stato più volte vicino al Manchester City' -

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci Sono

... le parole alla vigilia di Juve Chelsea LA SCELTA DELLA JUVE " L'anno scorso quandoarrivato qui per la prima volta ero felicissimo. So anche io come Giorgio Chiellini,, tutti gli altri, ...E ancora su Lukaku: "Lukaku ha faticato sempre contro Chiellini e? Contro Giorgio faticano ... Etutte molto pericolose". Chelsea Tuchel Lukaku (getty images) tutte le notizie di zola Leggi ...Bonucci ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic: ecco le sue parole sulle recenti difficoltà della Juventus Nella lunga intervista a The Athletic, Leonardo Bonucci si è espresso così sul mom ...Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a The Athletic’ svelando di essere stato più volte ad un passo dal Mancheste City: “Avevo questo sogno di essere allenato ...