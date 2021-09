(Di mercoledì 29 settembre 2021)è stato un problema per la. Ne ha anche risolti tantissimi, ma la sua sola presenza ha cambiato faccia e testa al club. Leonardo, in una lunga intervista a The Athletic, ammette che uno così corrompe lo spirito,lunga. “Credo sia stato questo il problema, il fatto di pensare che un giocatore, seppur il più forte al mondo, potesse regalareuna vittoria certa. Quindi ha condizionato tanto la presenza di Cristiano. A noi solo allenarci conci dava qualcosa in più ma inconsciamente si è pensato che solo la sua presenzaper. Invece il lavoro quotidiano, l’, il sacrificio, la voglia di mettersi a disposizione del compagno giorno dopo giorno è venuta un po’ a ...

Advertising

LucaNardo97 : RT @GoalItalia: Bonucci ricorda gli anni al fianco di Cristiano Ronaldo: “Abbiamo iniziato a mancare un po’ nel nostro lavoro quotidiano, n… - TonyCittadinoTV : RT @GoalItalia: Bonucci ricorda gli anni al fianco di Cristiano Ronaldo: “Abbiamo iniziato a mancare un po’ nel nostro lavoro quotidiano, n… - napolista : #Bonucci: «#Ronaldo ha tolto umiltà alla #Juve, pensavamo che bastasse lui per vincere» Intervista a The Athletic:… - angeloinitaly : RT @SOSFanta: ?? #Bonucci rivela: 'Con #Ronaldo ci allenavamo meno perché inconsciamente...' ? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Bonucci rivela: 'Con #Ronaldo ci allenavamo meno perché inconsciamente...' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci Ronaldo

... che all'esordio ha battuto il Manchester United di Cristiano. Senza Palomino e Hateboer, ... Szczesny; Danilo,, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Kean, ...La vicenda Superlega e l'addio dinon hanno certo dato lustro alla Signora, il resto lo ... ragion per cui si affiderà a un 3 - 5 - 2 con Szczesny in porta, De Ligt,e Chiellini in ...Bonucci ha rilasciato un'intervista molto interessante su Guardiola ed ha svelato particolari su Cristiano Ronaldo alla Juventus.Intervista a The Athletic: "Il calcio italiano sta cambiando perché la qualità dei calciatori non è altissima e l’allenatore deve incidere" ...