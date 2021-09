Bonucci rivela | “Nel 2016 era ad un passo dal Manchester City Anche l’anno scorso Pep mi voleva”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Leonardo, difensore della Juventus, nel corso di un’intervista al quotidiano inglese The Athletic, hato un indiscrezione di mercato relativa al suo possibile approdo in Premier League nel: “Ero ad undal, eravamo ai dettagli poi la Juve non mi vendeva e io avevo il sogno di essere allenato da Pep. Abbiamo deciso con la Juve di continuare insieme. Quando sono andato al Milan, potevo andare alma c’erano cose che si dovevano incastrare e io non volevo aspettare Avevo dato parola al Milan.ho parlato con Pep che mima sono stato io a dirgli ‘questa è casa mia’ sto bene qui e mi sento a casa. Devo riconquistare il terreno perso con quela Milano ma questo è uno ...

Nel 2016 sono stato a un passo dal Manchester City -Leonardoa The Atletic - . Eravamo arrivati agli ultimi dettagli, ma poi la Juventus decise di non vendermi. Quando sono andato al ...So anche io come Giorgio Chiellini,, tutti gli altri, lo staff, il presidente, qual è la ... Juve, la Consob indaga sul mercato: ecco che cosa rischia Chiesa: "Volevo smettere" Chiesa ...Leonardo Bonucci, in una lunga intervista a ‘The Athletic’, svela: “Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo inconsciamente abbiamo perso umiltà” ...Il difensore della Juventus, Bonucci, durante un'intervista ha rivelato un interessante retroscena di mercato che riguarda il Manchester City di Guardiola ...