Bonucci: «Io vicino al City. Juventus, non bastava Ronaldo per vincere» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Bonucci: «Juventus, ecco lo sbaglio: pensavamo bastasse CR7 per vincere». Il difensore racconta gli ultimi anni in bianconero Nell’intervista a The Atlhetic, Leonardo Bonucci ha parlato tanto degli ultimi anni alla Juventus. vicino AL City – «È vero, nel 2016, ero ad un passo dal City, eravamo ai dettagli poi la Juve non mi vendeva e io avevo il sogno di essere allenato da lui. Ma abbiamo deciso con la Juve di continuare insieme. Quando sono andato al Milan, potevo andare al City ma c’erano cose che si dovevano incastrare e io non volevo aspettare. Avevo dato la mia parola al Milan. L’anno scorso ho parlato con Pep che mi voleva ma sono stato io a dirgli ‘questa è casa mia’ sto bene qui e mi sento a casa. Devo riconquistare il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021): «, ecco lo sbaglio: pensavamo bastasse CR7 per». Il difensore racconta gli ultimi anni in bianconero Nell’intervista a The Atlhetic, Leonardoha parlato tanto degli ultimi anni allaAL– «È vero, nel 2016, ero ad un passo dal, eravamo ai dettagli poi la Juve non mi vendeva e io avevo il sogno di essere allenato da lui. Ma abbiamo deciso con la Juve di continuare insieme. Quando sono andato al Milan, potevo andare alma c’erano cose che si dovevano incastrare e io non volevo aspettare. Avevo dato la mia parola al Milan. L’anno scorso ho parlato con Pep che mi voleva ma sono stato io a dirgli ‘questa è casa mia’ sto bene qui e mi sento a casa. Devo riconquistare il ...

Advertising

tcm24com : Bonucci: 'Sono stato vicino al Man. City. CR7 è un grande, ma non basta solo un calciatore per vincere' #bonucci - calciomercatoit : ???? #Juventus, retroscena di #calciomercato per #Bonucci che svela di esser stato vicino al #City - Fprime86 : RT @sportmediaset: #Bonucci: 'Sono stato vicino al City. CR7? Pensavamo bastasse lui per vincere'. #SportMediaset - sportmediaset : #Bonucci: 'Sono stato vicino al City. CR7? Pensavamo bastasse lui per vincere'. #SportMediaset - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusChelsea verso#TorinoJuventus #SerieA ?? -