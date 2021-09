Bonucci | “Ha condizionato tanto la presenza di Cristiano Ronaldo alla Juve Gli davamo la palla e lui la risolveva”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Leonardo, nel corso di un’intervista al quotidiano britannico The Atlhetic, ha parlato degli ultimi annintus e di: “Credo sia stato questo il problema, il fatto di pensare che un giocatore, seppur il più forte al mondo, potesse regalareuna vittoria certa. Quindi haladi. A noi solo allenarci conci dava qualcosa in più ma inconsciamente si è pensato che solo la suabastasse per vincere. Invece il lavoro quotidiano, l’umiltà, il sacrificio, la voglia di mettersi a disposizione del compagno giorno dopo giorno è venuta un po’ a mancare e si è visto negli ultimi anni. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci condizionato

Il raddoppio porta la firma di Leonardo, sembra fatta ma la Sampdoria nel finale di primo ... perché almeno l'attesa per il derby non hauna settimana intera. Di certo si attendono ...Lasciato In panchina Chiesa, e conpreferito a a De Ligt, la Juventus non ha affondato il ... Un punteggio tennistico in partedalla tenero schieramento dei rossoblù che si sono ...Juve senti Bonucci - Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di "The Athletic", nella quale ha parlato ...Leonardo Bonucci, nel corso di una intervista al The Athletic, ha parlato della sua esperienza in bianconero, della carriera, ma anche dell'addio di Cristiano Ronaldo e del mancato approdo al Manchest ...