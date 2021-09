Bonucci | «A Wembley ho visto paura negli inglesi Chiellini come Ronaldinho»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Leonardoha raccontato le finale di Euro 2020 acontro l’Inghilterra Lunga e intensa intervista rilasciata da Leonardoa The Athletic dove ha parlato dell’impresa dell’Italia a Euro 2020. FINALE CON L’INGHILTERRA – «Ricordo l’arrivo in pullman, dentro eravamo tranquilli, sereni, non c’era quella elettricità prima di una partita importante, noi eravamo rilassati c’era la musica. Una volta allo stadio c’erano tantiche ci insultavano e urlavano contro e noi questa cosa l’abbiamo vissuta con serenità. Li guardavamo con senso di sfida,dire ‘oggi vi facciamo vedere noi’ prima della partita ho fatto un discorso alla squadra dicendo che se eravamo arrivati fino a li era per lo spirito di gruppo la voglia di sacrificarsi e perché non avevamo mai sentito la pressione. Al ...

6.5 L'amico Quagliarella che conosce da una vita non tocca palla. Quanto al rigore, beh, il doppio ricordo di Wembley insegna: Leo non perdona. È il primo penalty calciato e trasformato in ...A poche ore dalla partita contro il Chelsea in Champions League il difensore e l'attaccante campioni d'Europa con l'Italia svelano retroscena sulla propria carriera.