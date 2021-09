Bonafoni | con ‘Dire fare Cambiare Aps’ per restituire spazi a Roma

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 settembre 2021)– “Ancora una denuncia sulla difficoltà diglicittadini chiusi e abbandonati a chi ogni giorno tiene viva la ccultura a. Stavolta viene da, che, come altre associazioni e organizzazioni impegnate nel panorama culturale della Capitale, è bloccata nell’iter di assegnazione di uno di questia causa di una politica che sembra volta a disincentivare i richiedenti.” “Per questo voglio sostenere il loro appello e le loro richieste, perché in tempo di pandemia sono le operatrici e gli operatori della cultura ad aver permesso al settore di non perire sotto la scure della crisi ed è a loro che lafutura deve guardare per superare la logica dei bandi con cui ...